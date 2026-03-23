Автор «Пацанов» рассказал, как убедил Amazon закончить сериал на пятом сезоне

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что в Amazon сомневались в решении завершить сериал на пятом сезоне.

По словам Крипке, он заставил студию согласиться, намеренно закончив четвёртый сезон взрывным финалом.

Я постоянно говорил Amazon: это будет пять сезонов. Они позволили мне закончить четвёртый — а он завершается тем, что мир взрывается. Некоторые старшие руководители спрашивали: «Ты правда хочешь закончить на пятом сезоне?» Я ответил: «Я не шутил. И, с уважением, у вас нет выбора». После того как Хоумлендер захватывает США, нельзя просто вернуться к прежнему положению вещей.

Пятый сезон станет финальным для всего сериала. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

Главные роли в продолжении вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого шоу «Сверхъестественное».