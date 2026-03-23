Звезда «Человека-паука» Кирстен Данст сыграет в «Горничной 2» с Сидни Суини

Издание Deadline сообщило, что в фильме «Тайна горничной» (The Housemaid’s Secret) одну из ролей сыграет звезда трилогии «Человек-паук» Кирстен Данст.

Кого именно воплотит на экране актриса, пока неизвестно. Съёмки начнутся осенью 2026 года, к своим ролям вернутся Сидни Суини и Микеле Морроне.

Первая часть эротического триллера с Сидни Суини и Амандой Сайфред вышла в декабре 2025 года. За время проката картина заработала $ 295 млн при скромном бюджете в $ 35 млн. В России лента собрала более 1 млрд рублей. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения.