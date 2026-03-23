Сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» закроют после второго сезона

Paramount+ и CBS Studios объявили, что сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» завершится после второго сезона. Съёмки финального сезона уже закончены, дата выхода пока не объявлена.

Первый сезон из 10 эпизодов вышел в январе и завершился 12 марта. Несмотря на 87% положительных оценок критиков на Rotten Tomatoes, сериал так и не вошёл в топ-10 Nielsen по стриминговым просмотрам ни разу за весь сезон.

Сериал рассказывал о первом наборе студентов в восстановленную академию Звёздного флота в XXXII веке — в период после событий «Звёздного пути: Дискавери». В касте — Холли Хантер, Пол Джаматти и Татьяна Маслани в гостевой роли.

Будущее франшизы на малом экране остаётся неопределённым. Сейчас в производстве находятся ещё два сезона «Звёздный путь: Странные новые миры» — четвёртый ожидается в 2026 году, пятый уже отснят. Новых проектов в разработке пока не анонсировано, однако Paramount продолжает работу над новым полнометражным фильмом по вселенной.