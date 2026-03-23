Team Vitality обыграла PARIVISION и вышла в полуфинал BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

Team Vitality победила PARIVISION со счётом 2:0 в финале верхней сетки группы B на BLAST Open Rotterdam: 13:9 на Mirage и 16:12 — на Inferno. Французская команда обеспечила себе место в полуфинале турнира.
На Mirage PARIVISION держалась до последнего — команда Джами Jame Али даже вышла вперёд, однако Уильям mezii Мерриман выиграл клатч 1v2 и закрыл карту. На Inferno серия едва не дошла до второго овертайма — несколько подряд клатчей с обеих сторон держали игру в напряжении. Итоговую точку поставил Матье ZywOo Эрбо, выигравший клатч 1v5.
Team Vitality сравнялась с рекордом Astralis по количеству проходов в полуфиналы подряд — 19 раз.
PARIVISION, в свою очередь, начнёт плей-офф с четвертьфинала. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта с призовым фондом $ 1,1 млн.