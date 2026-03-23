Сериал «Чудо-человек» от Marvel получит второй сезон

Компания Marvel объявила о продлении сериала «Чудо-человек» на второй сезон. Супергеройское шоу официально получит продолжение — к главным ролям вернутся Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли. У второго сезона проекта пока нет даты релиза.

«Чудо-человек» вышел в конце января и рассказывает о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, и теперь ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии, скрывая свои сверхсилы.

Первый сезон шоу получил высокие оценки от зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes проект рекомендуют 87% пользователей и 91% обозревателей соответственно. Шоураннером проекта выступает Эндрю Гест («Бруклин 9-9»), а постановкой занимается Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).