The MongolZ выбила Team Spirit с BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

The MongolZ обыграла Team Spirit со счётом 2:0 в решающем матче группового этапа BLAST Open Rotterdam 2026 — 13:11 на Nuke и 13:9 на Overpass. Для Spirit это второй вылет с крупного турнира за две недели — ранее команда проиграла Astralis в четвертьфинале ESL Pro League Season 23.
Несмотря на мультикиллы Данилы donk Крышковца и Дмитрия sh1ro Соколова, команда не смогла удержать лидерство — 11:10 — и проиграла после того, как The MongolZ выиграла раунд с MP9 на руках.
Особенно показательным стал Overpass. donk начал карту c KD 17-1 и оформил мультикиллы в первых пяти раундах подряд, однако остальные игроки Spirit не поддержали темп. Клатч 1 на 3 Усухбаяра 910 Банзрагча и квадрокилл Анарбилга cobrazera Ууганбаяра позволили The MongolZ отыграться с 1:7 до 5:7 к перерыву. После смены сторон монгольская команда выиграла форс-бай и взяла девять из оставшихся раундов.