Появились очень стильные постеры второго сезона аниме Devil May Cry

Netflix опубликовал пару новых эпичных и стильных постеров второго сезона аниме Devil May Cry. На первом можно увидеть Вергилия, а на втором — Данте. Два брата образуют единое целое.

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля 2025 года. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

Продолжение анимационного сериала выйдет на Netflix 12 мая. Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.