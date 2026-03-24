Махершала Али сыграет во втором сезоне сериала «Задание» вместе с Марком Руффало

По данным Variety, звезда «Зелёной книги» и «Лунного света» Махершала Али сыграет во втором сезоне сериала «Задание». Главную роль в нём исполняет Марк Руффало.

Отмечается, что у Али будет большая и вторая важная роль после Руффало. Он сыграет Эдди Барнса, опытного агента Управления по борьбе с наркотиками, чья команда вступает в конфликт с подразделением Тома Брандиса.

Официальный синопсис нового сезона гласит: «Том Брандис возглавляет новую оперативную группу, но чем глубже они погружаются в операцию, тем сложнее понять, кто считается целью.

Когда выйдет второй сезон «Задания», пока не раскрывают.