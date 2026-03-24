Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Махершала Али сыграет во втором сезоне сериала «Задание» вместе с Марком Руффало

Комментарии

По данным Variety, звезда «Зелёной книги» и «Лунного света» Махершала Али сыграет во втором сезоне сериала «Задание». Главную роль в нём исполняет Марк Руффало.

Отмечается, что у Али будет большая и вторая важная роль после Руффало. Он сыграет Эдди Барнса, опытного агента Управления по борьбе с наркотиками, чья команда вступает в конфликт с подразделением Тома Брандиса.

Официальный синопсис нового сезона гласит: «Том Брандис возглавляет новую оперативную группу, но чем глубже они погружаются в операцию, тем сложнее понять, кто считается целью.

Когда выйдет второй сезон «Задания», пока не раскрывают.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android