Гендиректор Apple Тим Кук призвал чаще гулять и меньше использовать гаджеты
Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью порассуждал на тему современности, живущих в ней людей и каких-то принятых стандартов.
По словам Кука, в наше время люди отдают предпочтение смартфонам, а не живому общению. Глава Apple призвал проводить больше времени на улице и с различными людьми, чем дома. А ещё Кук привёл в пример нескончаемое пролистывание ленты.
Я не хочу, чтобы люди смотрели в свои смартфоны чаще, чем в глаза собеседнику. Если они просто бесконечно листают ленту, то это не тот способ провести день. Выйдите на улицу и проведите его на природе.
Что думаете по поводу слов Тима Кука?
