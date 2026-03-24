Гендиректор Apple Тим Кук призвал чаще гулять и меньше использовать гаджеты

Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью порассуждал на тему современности, живущих в ней людей и каких-то принятых стандартов.

По словам Кука, в наше время люди отдают предпочтение смартфонам, а не живому общению. Глава Apple призвал проводить больше времени на улице и с различными людьми, чем дома. А ещё Кук привёл в пример нескончаемое пролистывание ленты.

Я не хочу, чтобы люди смотрели в свои смартфоны чаще, чем в глаза собеседнику. Если они просто бесконечно листают ленту, то это не тот способ провести день. Выйдите на улицу и проведите его на природе.

