Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Автор оригинального романа «Проект «Конец света» с радостью написал бы продолжение

Автор оригинального романа «Проект «Конец света» с радостью написал бы продолжение
Энди Вейр, автор оригинального романа «Проект «Конец света», рассказал, что он бы с радостью выпустил продолжение своей книги. На это его в том числе вдохновил успех картины с Райаном Гослингом в прокате.

По словам Вейра, у него есть идеи для второй части, однако они пока не достаточно хорошие для реализации.

«Проект «Конец света» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Фантастическую ленту уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до России картина доберётся 26-го числа.

