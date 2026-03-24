Фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми вышел в онлайне
Поделиться
Сегодня фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифре на различных зарубежных онлайн-площадках, включая Apple TV и Amazon Prime Video.
По сюжету двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.
Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах состоялась 30 января 2026 года.
Комментарии
- 24 марта 2026
-
10:25
-
09:46
-
09:10
-
08:45
-
08:45
-
08:35
-
07:24
-
07:17
-
02:53
- 23 марта 2026
-
23:33
-
23:28
-
20:38
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:46
-
19:38
-
19:19
-
19:08
-
19:00
-
18:22
-
18:00
-
17:51
-
17:44
-
17:14
-
16:55
-
16:15
-
15:59
-
15:48
-
15:41
-
15:35
-
15:18
-
15:14
-
14:52
-
14:33