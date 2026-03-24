Фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми вышел в онлайне

Сегодня фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифре на различных зарубежных онлайн-площадках, включая Apple TV и Amazon Prime Video.

По сюжету двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах состоялась 30 января 2026 года.

