Вышел тизер криминального триллера Carolina Caroline с Самарой Уивинг в главной роли

Magnolia Pictures опубликовала тизер-трейлер криминального триллера Carolina Caroline с Самарой Уивинг в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Права на видео принадлежат Magnolia Pictures.

Кэролайн Дэниелс мечтает уехать из своего маленького техасского городка и объединяет силы с неким мошенником. Вместе они устраивают преступные налёты на юге-востоке США. Сюжет, явно вдохновившийся историей Бонни и Клайда.

В актёрский состав также вошли Кайл Галлнер, Кира Седжвик и Джон Грис. Кино выпустят в зарубежный прокат 5 июня, его режиссёром выступил Адам Ремейер.