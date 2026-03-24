Вышел тизер криминального триллера Carolina Caroline с Самарой Уивинг в главной роли
Magnolia Pictures опубликовала тизер-трейлер криминального триллера Carolina Caroline с Самарой Уивинг в главной роли.
Видео доступно на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Права на видео принадлежат Magnolia Pictures.
Кэролайн Дэниелс мечтает уехать из своего маленького техасского городка и объединяет силы с неким мошенником. Вместе они устраивают преступные налёты на юге-востоке США. Сюжет, явно вдохновившийся историей Бонни и Клайда.
В актёрский состав также вошли Кайл Галлнер, Кира Седжвик и Джон Грис. Кино выпустят в зарубежный прокат 5 июня, его режиссёром выступил Адам Ремейер.
- 24 марта 2026
-
11:00
-
10:25
-
09:46
-
09:10
-
08:45
-
08:45
-
08:35
-
07:24
-
07:17
-
02:53
- 23 марта 2026
-
23:33
-
23:28
-
20:38
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:46
-
19:38
-
19:19
-
19:08
-
19:00
-
18:22
-
18:00
-
17:51
-
17:44
-
17:14
-
16:55
-
16:15
-
15:59
-
15:48
-
15:41
-
15:35
-
15:18
-
15:14
-
14:52