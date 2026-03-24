Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедии «Человек-Пароход» про роман на круизном лайнере

Начались съёмки комедии «Человек-Пароход» про роман на круизном лайнере
Комментарии

Кинокомпания Red Pepper Film объявила о старте производства фильма «Человек-Пароход». Съёмки романтической комедии займут несколько месяцев в том числе в Турции и Египте, после чего картина выйдет в кинотеатрах России.

По сюжету, Анатолий отправил себя на вечную «пенсию»: больше года он живёт на круизном лайнере и совсем не выходит на берег. Однажды его спокойствие нарушает новая сотрудница-затейница Лиля. Она тайно прячет на борту сына, надеясь любой ценой удержаться на работе.

Главные роли в ленте сыграют Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал»), Ирина Пегова («Моё собачье дело») и Марк-Малик Мурашкин («Волчок»). Режиссёром фильма выступит Иван Соснин («Пришелец»).

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android