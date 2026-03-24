Второй сезон сериала «Молодёжка. Новая смена» стартует 13 апреля

Телеканал СТС и Wink объявили, что новый сезон сериала «Молодёжка. Новая смена» стартует 13 апреля. Сперва новые эпизоды покажут в эфире телеканала, потом их выпустят в онлайн-кинотеатре.

Фото: СТС

Во втором сезоне ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.

Режиссёром проекта выступает Сергей Арланов, запускавший оригинальную «Молодёжку» в 2013 году. В сериале вновь сыграют Анатолий Кот, Алёна Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселёв и Ангелина Поплавская. В новых сериях также появятся персонажи в исполнении Олеси Судзиловской, Маргариты Дьяченковой и многих других.

