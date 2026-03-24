В США запретили поставки роутеров из Китая, Тайваня и других стран
Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт потребительских роутеров в страну. Такой закон в правительстве приняли спустя четыре месяца после аналогичного документа о ввозе иностранных дронов без специального разрешения.

В FCC связали ситуацию с «неприемлемым риском для национальной безопасности Соединённых Штатов и для безопасности граждан США». По мнению ведомства, роутеры, произведённые в Китае и других странах, могут использоваться для кибератак, прослушивания обычных жителей страны и высокопоставленных чиновников, включая промышленную и военную отрасли.

Закон не касается уже имеющихся в стране роутеров из других стран и корпоративного сегмента, где уже долгие годы заключаются сделки на поставки огромного количества сетевого оборудования. Ситуация сильно повлияет на отрасль в США: всего лишь около 10% потребительских роутеров производятся в стране компанией Netgear. Абсолютное большинство маршрутизаторов создаются в Китае (TP-Link, Xiaomi) и Тайване (D-Link, Asus).

Зарубежные компании всё же смогут поставлять сетевое оборудование в США, однако для этого им необходимо будет получить специальное разрешение на импорт с дальнейшим открытием местного завода по производству устройств в стране.

