Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Расписание третьего дня ESL One Birmingham 2026 по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Сегодня, 24 марта, в Бирмингеме продолжится групповая стадия престижного турнира ESL One Birmingham 2026 по Dota 2. Коллективы продолжат борьбу за выход в плей-офф, сыграв ещё по две серии.

Права на трансляцию турнира ESL One Birmingham 2026 в России принадлежат Okko.

Расписание матчей ESL One Birmingham 2026 на 24 марта:

  • 15:00. Группа А, Yakult Brothers (Китай) — BetBoom Team (Россия);
  • 15:00. Группа А, Tundra Esports (Европа) — MOUZ (Европа);
  • 15:00. Группа А, GamerLegion (США) — Team Yandex (Россия);
  • 15:00. Группа А, REKONIX (Юго-Восточная Азия) — PARIVISION (Россия);
  • 17:30. Группа A, BetBoom Team — Team Yandex;
  • 17:30. Группа A, REKONIX — GamerLegion;
  • 17:30. Группа A, Tundra Esports — Yakult Brothers;
  • 17:30. Группа A, PARIVISION — MOUZ;
  • 20:15. Группа B, Aurora Gaming (СНГ) — OG (Филиппины);
  • 20:15. Группа B, Nigma Galaxy (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 20:15. Группа B, pain Gaming (Перу) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 20:15. Группа B, Virtus.pro (Европа) — Team Spirit (Россия);
  • 22:45. Группа В, Aurora — Virtus.pro;
  • 22:45. Группа В, Team Falcons — OG;
  • 22:45. Группа В, Team Spirit — Xtreme Gaming;
  • 22:45. Группа В, pain Gaming — Nigma Galaxy.

В плей-офф из каждой группы пройдут по четыре команды из восьми. Матчи решающей стадии пройдут с 26 по 29 марта.

