Самые популярные сериалы в России 2025 — Игра в кальмара, Странные дела, След, Папины дочки, Ландыши и другие

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в России в 2025 году
Компания «Медиалогия» представила список самых популярных сериалов в России в 2025 году. Для составления топа авторы создали специальный инструмент для комплексной оценки популярности сериалов у российских зрителей во всех средах смотрения. Он учитывает поисковые запросы, цифровые и ТВ-просмотры, а также активность аудитории в соцсетях.

Так, самым популярным сериалом 2025 года в России стала «Игра в кальмара» от Netflix — шоу получило 42 861 балл. На втором месте оказался ещё один проект онлайн-кинотеатра — «Очень странные дела» (26 572 балла). Замкнул тройку российский криминальный сериал «След» (20 361 балл).

В первую десятку также вошли «Папины дочки», «Универ» и «Ландыши», а также единственный турецкий проект из топа — «Зимородок».

Самые популярные сериалы в России в 2025 году

  1. «Игра в кальмара» (42 861 балл)
  2. «Очень странные дела» (26 572 балла)
  3. «След» (20 361 балл)
  4. «Папины дочки» (14 253 балла)
  5. «Универ» (13 267 баллов)
  6. «Ландыши» (11 632 балла)
  7. «Зимородок» (11 468 баллов)
  8. «Аутсорс» (9928 баллов)
  9. «Первый отдел» (9383 балла)
  10. «Фишер» (9187 баллов).
«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
