Русский трейлер сказки «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом — выход 7 мая

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила большой дублированный трейлер фильма «Вверх по волшебному дереву». Сказка по мотивам серии книг Энид Блайтон официально выйдет в России 7 мая.

Будущая лента расскажет о семье, которая вынуждена переехать в отдалённую английскую деревню. Там дети обнаруживают волшебное дерево и его необычных и эксцентричных обитателей, вместе с которыми они начинают путешествовать в захватывающие и фантастические страны.

Главные роли в фильме сыграли Клэр Фой («Корона»), Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), Ребекка Фергюсон («Укрытие»), Дженнифер Сондерс («Зверопой 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Грегор («Голяк»).