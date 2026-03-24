На YouTube-канале Lofi Girl вышел ролик с расслабляющей музыкой из The Sims

Компания Electronic Arts и YouTube-канал Lofi Girl запустили совместную коллаборацию. Вопреки ожиданиям фанатов, девочка из знаменитых музыкальных трансляций не попала в The Sims 4 — вместо этого авторы выпустили совместный ремикс популярных треков из культовой серии.

Так, авторы совместили известную музыку из всех частей The Sims с жанром «лоу-фай». Всего в ролик вошло 25 композиций, которые предназначены для работы, учёбы и другой внимательной деятельности. При этом видео стилизовали под культовый симулятор жизни — с интерфейсом, иконками и другими элементами серии.

Игроки оценили коллаборацию смешанно. Некоторым геймерам понравилась идея с расслабляющими треками в духе франшизы, другие же в очередной раз пожаловались на невозможность даже просто запустить The Sims 4 — о подобных проблемах игроки сообщают ещё с начала 2026 года. Разработчики уже знают о ситуации и работают над исправлением бага.