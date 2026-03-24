Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На YouTube-канале Lofi Girl вышел ролик с расслабляющей музыкой из The Sims

Комментарии

Компания Electronic Arts и YouTube-канал Lofi Girl запустили совместную коллаборацию. Вопреки ожиданиям фанатов, девочка из знаменитых музыкальных трансляций не попала в The Sims 4 — вместо этого авторы выпустили совместный ремикс популярных треков из культовой серии.

Видео доступно на YouTube-канале Lofi Girl. Права на видео принадлежат Lofi Girl/EA.

Так, авторы совместили известную музыку из всех частей The Sims с жанром «лоу-фай». Всего в ролик вошло 25 композиций, которые предназначены для работы, учёбы и другой внимательной деятельности. При этом видео стилизовали под культовый симулятор жизни — с интерфейсом, иконками и другими элементами серии.

Игроки оценили коллаборацию смешанно. Некоторым геймерам понравилась идея с расслабляющими треками в духе франшизы, другие же в очередной раз пожаловались на невозможность даже просто запустить The Sims 4 — о подобных проблемах игроки сообщают ещё с начала 2026 года. Разработчики уже знают о ситуации и работают над исправлением бага.

Материалы по теме
В The Sims 4 появится магазин с платными модами от игроков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android