Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Третий сезон «Магической битвы» получит расширенный 12-й эпизод — он выйдет 26 марта

Третий сезон «Магической битвы» получит расширенный 12-й эпизод — он выйдет 26 марта
Студия Toho Animation поделилась деталями 12-го эпизода третьего сезона аниме «Магическая битва». Авторы популярнейшего мультсериала заявили, что финал первой половины выйдет в формате расширенного эпизода — это произойдёт уже 26 марта.

Никакими деталями в Toho делиться не стали, однако зрители предполагают, что речь может идти о дополнительных пяти минутах хронометража, как уже раньше делали другие японские студии. Будущий эпизод должен завершить первую сюжетную арку третьего сезона, поэтому авторы могли увеличить продолжительность финальной серии до 28 минут.

Третий сезон «Магической битвы» продолжает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Третий сезон выйдет в двух частях — остальные 12 эпизодов выпустят позже в 2026 году.

Материалы по теме
Расписание выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»
