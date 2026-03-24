В пятом сезоне «Пацанов» не будет эпичных битв — авторам не хватило бюджета
Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке поделился новыми деталями пятого сезона сериала «Пацаны». Шоураннер заявил, что зрителям не стоит ждать эпичных супергеройских баталий в духе масштабных схваток из «Игры престолов», хотя речь идёт про финальный сезон проекта.

Крипке признал, что Amazon выделила для этого недостаточный бюджет. Вместо этого авторы сфокусировались на более локальных боях, где все важные персонажи обязательно сразятся друг с другом.

Мы очень много прорабатывали концепцию пятого сезона. В нём нет масштабных боевых сцен, потому что у нас не было бюджета «Игры престолов», но есть много драк с разными героями. Многие люди, которых вы хотите увидеть друг против друга, действительно сразятся друг с другом. Надеюсь, зрителям понравятся эти сцены с точки зрения катарсиса и эмоций, но я немного опасаюсь их реакции.

Пятый сезон «Пацанов» стартует уже 8 апреля с двух эпизодов. В нём завершится оригинальная арка сериала, после чего история продолжится в спин-оффах — «Поколении «Ви» и «Восходе корпорации Vought».

