Nintendo резко сократила производство консолей Switch 2 из-за низкого спроса — СМИ

Издание Bloomberg поделилось данными о планах компании Nintendo. Как оказалось, японская корпорация сократила производство консолей Switch 2 сразу на 30% из-за низкого спроса в США и других странах.

Так, в Nintendo делали большую ставку на новогодние праздники, однако продажи устройств в этот период не оправдали ожиданий компании. В результате в корпорации снизили прогнозы на второй квартал 2026 года — в период с апреля по июнь отгрузки Switch 2 составят около 4 млн штук вместо запланированных 6 млн.

В начале февраля тираж Nintendo Switch 2 составлял 17,37 млн единиц всего за семь месяцев. По темпам продаж консоль в два раза обходит PlayStation 5, которая достигла этой отметки за 15 месяцев.