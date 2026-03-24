Netflix показал трейлер мини-сериала «Неизбранные» — он выйдет 21 апреля

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала «Неизбранные» (Unchosen) в жанре психологического хоррора. Проект разделят на шесть эпизодов, которые выйдут 21 апреля.

Сюжет рассказывает историю девушки, которая живёт с семьёй в изоляции в религиозной коммуне. Привычный ход жизни героини меняет знакомство с человеком, сбежавшим из тюрьмы.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли в сериале исполнили Молли Уиндсор («Солнце и апельсины») и Эйса Баттерфилд («Мерлин», «Мальчик в полосатой пижаме»). Шоураннером выступает Джули Гири («Улица коронации», «Жены заключенных»).