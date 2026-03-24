Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Овечьи детективы (2026) — смотреть трейлер онлайн, когда выйдет, сюжет, актёры

Большой трейлер комедии «Овечьи детективы» с Хью Джекманом — премьера 8 мая
Комментарии

Компания Amazon представила трейлер фильма The Sheep Detectives («Овечьи детективы»). Комедия выйдет в мировой прокат уже 8 мая 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущий фильм расскажет историю пастуха Джорджа, который каждый день читает своим овцам детективные книги. Однажды на ферме происходит преступление, из-за чего животным приходится начать расследование запутанного дела.

Главные роли в картине сыграли Хью Джекман («Дэдпул и Росомаха»), Эмма Томпсон («Реальная любовь»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Патрик Стюарт («Логан»). Сценаристом картины выступил Крэйг Мэйзин — один из авторов сериала «Одни из нас».

«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android