Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки пятого сезона сериала «Бриджертоны»

Начались съёмки пятого сезона сериала «Бриджертоны»
Комментарии

Netflix сообщил о старте съёмочного процесса пятого сезона «Бриджертонов», исторического сериала о высшем обществе Англии в начале XIX века.

Четвёртый сезон завершился в начале этого года, при этом сериал уже продлили на шестой. Согласно тизеру на YouTube-канале Netflix, главными героинями новой части станут Франческа Бриджертон и Микаэла Стирлинг.

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Картина остаётся одним из самых популярных проектов стриминга, уступая лишь блокбастерам «Игра в кальмара», «Уэнсдей» и «Очень странные дела».

Материалы по теме
Четвёртый сезон «Бриджертонов» возглавил чарты Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android