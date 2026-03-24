Samsung проиграл суд и выплатит компенсации за замедление смартфонов

Производитель смартфонов Samsung проиграл судебный процесс о замедлении своих устройств — компанию обязали выплатить компенсации группе из 1882 пользователей-истцов.

В 2022 году владельцы Samsung Galaxy S22 подали коллективный иск к производителю: они указали, что игровые сервисы смартфона снижали его производительность и разрешение экрана при тяжёлых задачах. По мнению истцов, таким образом компания ввела их в заблуждение касательно возможностей устройства.

Спустя четыре года суд согласился с доводами покупателей и постановил выплатить им денежные компенсации. Изначально они запрашивали по 300 тыс. вон (16,4 тыс. рублей) на каждого — будет ли эта сумма выплачена в полном объёме, пока неизвестно.