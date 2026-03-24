Сериал «Ради всего человечества» продлили на шестой сезон, он станет последним

Сериал «Ради всего человечества» продлили на шестой сезон, он станет последним
Незадолго до старта пятого сезона драматического сериала «Ради всего человечества» Apple TV объявила важные детали о будущем проекта — картина получит ещё один сезон, но шестая глава станет для него последней.

Таким образом, «Ради всего человечества» станет одним из самых продолжительных сериалов на Apple TV, его обгоняют только «Медленные лошади», проект уже продлили до седьмого сезона.

Действие сериала разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов. События пятого сезона, который выходит 27 марта, показывают процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия.

