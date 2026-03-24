ASUS повысит цены на компьютеры на 30% из-за кризиса памяти

Производители электроники продолжают испытывать большие проблемы из-за нехватки оперативной и внутренней памяти. Так, в новом отчёте UDN сообщается, что компания ASUS поднимет цены на свои ПК сразу на 30%.

По мнению специалистов, в ближайшие годы рынок бюджетных ПК может практически исчезнуть, а поставки на рынок компьютеров сократятся минимум на 10% по итогам 2026 года. Производители также призывают покупать ПК и комплектующие как можно скорее, чтобы сэкономить деньги.

С конца 2025 года на рынке наблюдается резкий рост цен на видеокарты и накопители. Это связано с развитием искусственного интеллекта — ради работы с ИИ компании скупают память у производителей, из-за чего образовался её дефицит.