Первый промо-кадр сериала «Гарри Поттер» от HBO — детали станут известны завтра

Стриминговый сервис HBO опубликовал первый кадр из предстоящего сериала «Гарри Поттер» о юном волшебнике и школе волшебства.

На фото юный чародей готовится ко второму матчу сезона против Пуффендуя — в фильме «Гарри Поттер и философский камень» показали только первую игру Гарри с факультетом Слизерина.

Фото: HBO

HBO также пообещала поделиться новыми подробностями о шоу уже завтра, 25 марта.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в начале 2027 года в онлайн-кинотеатре HBO Max. Проект ещё до старта называют одним из самых масштабных в истории индустрии.