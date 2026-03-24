В Японии выпустили кровать для геймеров, в которой можно провести весь день

Японская компания Bauhutte представила эргономичную кровать Electric Gaming Bed 2, предназначенную для любителей видеоигр.

По задумке кровать можно установить перед столом с ПК. После сна её будет можно превратить в геймерское кресло и сразу играть в видеоигры. Модель также позволяет принимать пищу, отдыхать, смотреть видео и выполнять простые бытовые действия — по сути, геймер может не вставать с кровати весь день.

Цена Electric Gaming Bed 2 составляет более 70 тыс. йен (около 37 тыс. рублей), при этом матрас нужно будет докупать отдельно. В отличие от первой версии, новинку удобно складывать и использовать в небольших помещениях.