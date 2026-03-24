90-летний дедушка прошёл Resident Evil Requiem на стриме без гайдов и подсказок

90-летний китайский стример Ян Бинлинь, также известный как Game Grandpa, завершил прохождение Resident Evil 9: Requiem. Весь процесс он транслировал на своём канале на Bilibili.

Примечательно, что при прохождении дедушка не пользовался подсказками и гайдами. Чтобы решить головоломки и запомнить важные детали, он делал записи от руки. При этом Game Grandpa отметил, что в одиночку пройти игру было бы сложнее, но общение со зрителями помогло ему.

Ян Бинлинь включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной игровой стример. До 1996 года он работал инженером в нефтегазовой отрасли, а после выхода на пенсию пристрастился к видеоиграм.