Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

90-летний дедушка прошёл Resident Evil Requiem на стриме без гайдов и подсказок

Комментарии

90-летний китайский стример Ян Бинлинь, также известный как Game Grandpa, завершил прохождение Resident Evil 9: Requiem. Весь процесс он транслировал на своём канале на Bilibili.

Примечательно, что при прохождении дедушка не пользовался подсказками и гайдами. Чтобы решить головоломки и запомнить важные детали, он делал записи от руки. При этом Game Grandpa отметил, что в одиночку пройти игру было бы сложнее, но общение со зрителями помогло ему.

Ян Бинлинь включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной игровой стример. До 1996 года он работал инженером в нефтегазовой отрасли, а после выхода на пенсию пристрастился к видеоиграм.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android