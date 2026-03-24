Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Шоураннер «Ван Пис» на Netflix выпустит взрослый мультсериал по комиксу «Она — монстр»

Шоураннер «Ван Пис» на Netflix выпустит взрослый мультсериал по комиксу «Она — монстр»
Amazon разрабатывает новый мультсериал по известному комиксу «Она — монстр» в жанре эпического фэнтези.

Адаптацией займётся Стивен Маэда, бывший шоураннер сериала «Ван Пис» от Netflix. Другие подробности о проекте пока не сообщаются.

Действие комикса «Она — монстр» происходит в фэнтезийном мире в азиатской стилистике, которым руководят женщины. Внутри главной героини живёт монстр, она отправляется в путешествие, чтобы найти ответы о своём прошлом и отомстить за убийство матери. Вместе с новыми союзниками (говорящей кошкой и девочкой-лисой) она оказываются в эпицентре войны между людьми и потусторонними силами.

