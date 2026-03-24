Трейлер «Человек-паук: Новый день» набрал 1 млрд просмотров — впервые в истории кино

Трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» собрал в сумме более 1 млрд просмотров. Таким образом ролик всего за пять дней успели оценить примерно 12% всего населения Земли.

Видео стало первым трейлером в истории киноиндустрии, достигшим такого показателя. По данным WaveMetrix, ролик уже преодолел отметку в 1,1 млрд просмотров, ещё больше укрепляя свои позиции.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».

