Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В Dota 2 вышел балансный патч 7.41 — из игры удалили аспекты

25 марта разработчики Dota 2 представили большое обновление баланса — патч 7.41 изменил характеристики около 100 персонажей и многих предметов, а также внёс ряд правок в общий геймплей.

Из Dota 2 полностью удалили все аспекты героев, а врождённые способности были переработаны: теперь они больше не зависят от уровней других способностей и предметов.

Небольшие изменения претерпела и карта: Терзатели и пруды с лотосами были перемещены ближе к линии, а парные порталы переместили ещё ближе к углу.

В Dota 2 также были добавлены четыре новых базовых предмета по 250–900 золота, которые дают небольшой прирост к одной характеристике и используются для сборки более дорогих айтемов. Патч 7.41 также внёс в игру пять больших предметов: по одному для брони, поддержки и магии плюс две на атаку. Были значительно переработаны Shiva's Guard и Bloodstone.

Полный список изменений патча 7.41 в Dota 2 на русском языке можно прочесть на официальном сайте игры.

