Все новые предметы и нейтралки в Dota 2 в патче 7.41

Valve добавила в Dota 2 сразу 17 новых предметов в обновлении 7.41
Балансный патч 7.41 в Dota 2 добавил в игру сразу 9 новых предметов для покупки в магазине и 8 нейтральных айтемов.

Базовые предметы

  • Wizard Hat (250 золота) — даёт 125 маны, используется для сборки Arcane Boots, Dagon и Pavise;
  • Shawl (450 золота) — даёт +10% к сопротивлению магии, используется для сборки Glimmer Cape, Pipe of Insight и нового предмета Consecrated Wraps;
  • Charm Stone (800 золота) — даёт +40 к радиусу действия и используется для сборки Gleipnir и Shiva's Guard;
  • Splintmail (950 золота) — даёт 7 брони, используется для сборки Blademail, Heaven's Halberd, Nullifier и Shiva's Guard.

Сборные предметы

  • Consecrated Wraps (2600) — айтем на броню, который пассивно даёт барьер при получении урона;
  • Crella's Crozier (4800) — магический предмет с активкой на 4 секунды невосприимчивости к физическому урону и кражей скорости передвижения у врагов;
  • Essence Distiller (1775) — айтем для саппорта, восстанавливающий 40 здоровья в секунду союзнику или наносящий 25 урона врагу (работает 8 секунд);
  • Specialist's Array (2550) — возвращение предмета на урон для героев дальнего боя;
  • Hydra's Breath (5900) — предмет на урон с отравлением врагов и попаданием по целям поблизости (помимо основной).

Новые нейтральные предметы

  • Forager's Kit (1-й разряд) — раз в 60 секунд даёт собрать с дерева случайный ресурс (мешочек с 30 золота или пассивные бонусы к скорости, интеллекту или урону);
  • Stonefeather Satchel (1-й разряд) — увеличивает скорость на 12 или увеличивает броню на 3 (переключается);
  • Partisan's Brand (3-й разряд) — увеличивает урон по юнитам на 9%;
  • Spellslinger (3-й разряд) — пассивно восстанавливает часть маны после использования заклинания;
  • Conjurer's Catalyst (4-й разряд) — пассивно наносит часть магического урона другим врагам;
  • Enchanter's Bauble (4-й разряд) — даёт +15% бонусов к чарам;
  • Prophet's Pendulum (4-й разряд) — 30% полученного урона откладывается на 5 секунд;
  • Harmonizer (5-й разряд) — дает 5% снижения стоимости маны для каждой способности героя, находящейся вне перезарядки, и 6% усиления заклинаний для каждого заклинания, находящегося на перезарядке.

Также Valve серьёзно переработала Shiva's Guard и Bloodstone.

Материалы по теме
В Dota 2 вышел балансный патч 7.41 — из игры удалили аспекты
