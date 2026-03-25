Valve добавила в Dota 2 сразу 17 новых предметов в обновлении 7.41

Балансный патч 7.41 в Dota 2 добавил в игру сразу 9 новых предметов для покупки в магазине и 8 нейтральных айтемов.

Базовые предметы

Wizard Hat (250 золота) — даёт 125 маны, используется для сборки Arcane Boots, Dagon и Pavise;

(250 золота) — даёт 125 маны, используется для сборки Arcane Boots, Dagon и Pavise; Shawl (450 золота) — даёт +10% к сопротивлению магии, используется для сборки Glimmer Cape, Pipe of Insight и нового предмета Consecrated Wraps;

(450 золота) — даёт +10% к сопротивлению магии, используется для сборки Glimmer Cape, Pipe of Insight и нового предмета Consecrated Wraps; Charm Stone (800 золота) — даёт +40 к радиусу действия и используется для сборки Gleipnir и Shiva's Guard;

(800 золота) — даёт +40 к радиусу действия и используется для сборки Gleipnir и Shiva's Guard; Splintmail (950 золота) — даёт 7 брони, используется для сборки Blademail, Heaven's Halberd, Nullifier и Shiva's Guard.

Сборные предметы

Consecrated Wraps (2600) — айтем на броню, который пассивно даёт барьер при получении урона;

(2600) — айтем на броню, который пассивно даёт барьер при получении урона; Crella's Crozier (4800) — магический предмет с активкой на 4 секунды невосприимчивости к физическому урону и кражей скорости передвижения у врагов;

(4800) — магический предмет с активкой на 4 секунды невосприимчивости к физическому урону и кражей скорости передвижения у врагов; Essence Distiller (1775) — айтем для саппорта, восстанавливающий 40 здоровья в секунду союзнику или наносящий 25 урона врагу (работает 8 секунд);

(1775) — айтем для саппорта, восстанавливающий 40 здоровья в секунду союзнику или наносящий 25 урона врагу (работает 8 секунд); Specialist's Array (2550) — возвращение предмета на урон для героев дальнего боя;

(2550) — возвращение предмета на урон для героев дальнего боя; Hydra's Breath (5900) — предмет на урон с отравлением врагов и попаданием по целям поблизости (помимо основной).

Новые нейтральные предметы

Forager's Kit (1-й разряд) — раз в 60 секунд даёт собрать с дерева случайный ресурс (мешочек с 30 золота или пассивные бонусы к скорости, интеллекту или урону);

(1-й разряд) — раз в 60 секунд даёт собрать с дерева случайный ресурс (мешочек с 30 золота или пассивные бонусы к скорости, интеллекту или урону); Stonefeather Satchel (1-й разряд) — увеличивает скорость на 12 или увеличивает броню на 3 (переключается);

(1-й разряд) — увеличивает скорость на 12 или увеличивает броню на 3 (переключается); Partisan's Brand (3-й разряд) — увеличивает урон по юнитам на 9%;

(3-й разряд) — увеличивает урон по юнитам на 9%; Spellslinger (3-й разряд) — пассивно восстанавливает часть маны после использования заклинания;

(3-й разряд) — пассивно восстанавливает часть маны после использования заклинания; Conjurer's Catalyst (4-й разряд) — пассивно наносит часть магического урона другим врагам;

(4-й разряд) — пассивно наносит часть магического урона другим врагам; Enchanter's Bauble (4-й разряд) — даёт +15% бонусов к чарам;

(4-й разряд) — даёт +15% бонусов к чарам; Prophet's Pendulum (4-й разряд) — 30% полученного урона откладывается на 5 секунд;

(4-й разряд) — 30% полученного урона откладывается на 5 секунд; Harmonizer (5-й разряд) — дает 5% снижения стоимости маны для каждой способности героя, находящейся вне перезарядки, и 6% усиления заклинаний для каждого заклинания, находящегося на перезарядке.

Также Valve серьёзно переработала Shiva's Guard и Bloodstone.