Шоураннер «Сорвиголовы: Рождённого заново» указал на важность развития Карен Пейдж

Карен Пейдж — один из главных персонажей вселенной «Сорвиголовы», которая появилась в первой серии первого сезона шоу о герое, когда ещё оно выходило на Netflix. Персонаж сохранился и до сих пор.

По словам шоураннера Дарио Скардапане, ему нравится путь, который прошла Карен, и что её ждёт впереди.

Вот она, героиня сопротивления. Она выходит за рамки приличий, без маски. Во многом риск, на который она идёт, более грубый.

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Продолжение супергеройского шоу стартует 24 марта (в ночь на 25-е число в России) на стриминговом сервисе Disney+.