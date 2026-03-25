Вышел новый постер третьего сезона «Эйфории»

HBO поделилась свежим постером третьего сезона «Эйфории». На нём расположили всех главных и второстепенных героев, включая, конечно же, Ру и Кэсси.

Сюжет третьего сезона развернётся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героине Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики.

«Эйфория» представляет собой американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея («Человек-паук: Нет пути домой»), Сидни Суини («Горничная»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн») и другие популярные актёры. Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста.

Продолжение стартует 12 апреля.