Стартовал второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Сегодня на Disney+ начал выходить второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Выпустили пока одну серию из восьми, а 1 апреля выпустят сразу два эпизода.
«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.
Первый сезон шоу вышел весной 2025 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. В продолжении также появятся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер, а также звезда «Крика» и «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лиллард.
- 25 марта 2026
