По «Властелину колец» снимут новый фильм

Warner Bros. анонсировала новый фильм по «Властелину колец». Он получил название «Тени прошлого», а снимать ленту будут после того, как закончат работать над «Охотой на Голлума».

Вот что говорится в описании фильма:

Через 14 после смерти Фродо Сэм, Мерри и Пиппин отправляются в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего приключения. Тем временем дочь Сэма, Элеонора, обнаружила давно похороненную тайну о том, почему Война за кольцо едва не была проиграна ещё до своего начала.

Стивен Кольберт выступает соавтором сценария фильма вместе со своим сыном Питером Макги и Филиппой Бойенс, которая работала над сюжетом всех шести картин Питера Джексона.

«Охота на Голлума» выйдет в декабре 2027 года. Вероятно, работать над «Тенями прошлго» начнут раньше выхода картины.