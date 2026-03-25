«Буратино» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 27 марта
Поделиться
Okko объявил, что фильм «Буратино» выйдет в цифре уже 27 марта. В этот день картина появится в российских онлайн-кинотеатрах для просмотра. Её выпустят на «Кинопоиске», в Okko и Wink.
«Буратино» представляет собой новую экранизацию знаменитой сказки по мотивам книги Алексея Толстого. Фильм рассказывает о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.
«Буратино» собрал в прокате 2,4 млрд рублей.
Комментарии
- 25 марта 2026
-
12:28
-
11:35
-
11:17
-
10:26
-
09:52
-
09:14
-
08:14
-
08:06
-
07:10
-
07:03
-
03:45
-
03:08
- 24 марта 2026
-
22:09
-
21:31
-
20:59
-
20:15
-
19:50
-
19:20
-
19:03
-
18:30
-
18:02
-
17:27
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:00
-
15:36
-
15:25
-
15:08
-
14:51
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
14:06