«Буратино» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 27 марта

Okko объявил, что фильм «Буратино» выйдет в цифре уже 27 марта. В этот день картина появится в российских онлайн-кинотеатрах для просмотра. Её выпустят на «Кинопоиске», в Okko и Wink.

«Буратино» представляет собой новую экранизацию знаменитой сказки по мотивам книги Алексея Толстого. Фильм рассказывает о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

«Буратино» собрал в прокате 2,4 млрд рублей.

