В коде патча 7.41 в Dota 2 нашли упоминание нового героя Arjun

В коде патча 7.41 в Dota 2 датамайнеры обнаружили строку, указывающую на нового героя по имени Arjun. Судя по названию modifier_arjun_charliot_mounted, персонаж будет связан с колесницей.

Имя Arjun мелькало в файлах игры ещё с осени 2025 года — тогда сообщество ждало его как следующего героя. Вместо него Valve выпустила Largo, следы которого в коде появились раньше — в августе того же года.

Аналитик Team Spirit Денис Sikle Лерман ранее отмечал, что Арджуна – герой Махабхараты, имя значит «белый, чистый или серебряный». Отсюда предполагается, что Arjun будет героем дальнего боя.

Патч 7.41 вышел в ночь на 25 марта — в нём Valve убрала аспекты у всех героев, внесла правки в карту и добавила новые предметы.

