Вышел сериал «Наживка» с Ризом Ахмедом в главной роли
Сегодня на Amazon Prime Video вышел комедийный сериал «Наживка». Все шесть эпизодов выпустили сразу, ждать новые серии не придётся.
Шоу рассказывает о Шахе Латифе — молодом пакистанском актёре, которому удаётся пройти прослушивание на роль Джеймса Бонда. После этого его жизнь выходит из-под контроля, ведь все окружающие начинают сомневаться в его возможности сыграть культового персонажа.
Главную роль в «Наживке» исполнил Риз Ахмед, известный в том числе по роли антагониста в «Веноме» и роли в драматической картине «Звук металла». Он же выступил исполнительным продюсером и одним из шоураннеров проекта.
