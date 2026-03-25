ИИ-сервис Sora для генерации видео закроют — сделка с Disney на $ 1 млрд отменена

25 марта компания OpenAI объявила о закрытии Sora — генеративной модели, которая умеет создавать видео по текстовому описанию. Сервис просуществовал около шести месяцев, однако в скором времени его полностью закроют, а освободившиеся сотрудники начнут работать над другими внутренними продуктами компании.

Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг себя сообщество: спасибо вам. То, что вы делали с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала. Вскоре мы поделимся дополнительной информацией и подробностями о сохранении ваших работ.

Вместе с закрытием программы компания Disney также разорвала договор, который заключила с OpenAI в декабре. Согласно нему, «Дисней» разрешила использование образов из своих фильмов, мультфильмов, сериалов и другой продукции для создания генеративного контента. Сделка оценивалась в $ 1 млрд.

Sora запустилась осенью 2025 года и сразу же столкнулась с большим объёмом критики со стороны обычных пользователей и крупных компаний. Сервис в том числе позволял генерировать видео с персонажами, защищёнными авторскими правами, что создавало дополнительные проблемы для развития программы.