«Пчеловод 2» выйдет 14 января 2027 года

В Variety обратили внимание на точную дату выхода боевика «Пчеловод 2». Ранее был известен лишь год, но без точной даты. Теперь же немецкий дистрибьютор раскрыл, что фильм выйдет в прокат 14 января 2027 года.

Главный герой боевика — Адам Клэй, который живёт в пригороде и разводит пчёл. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, которая становится жертвой кибермошенников. Из-за случившегося она сводит счёты с жизнью, а Адам решает отомстить обидчикам. О чём будет рассказывать вторая часть, пока неизвестно.

Помимо Стэйтема, в картине сыграют Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). «Пчеловод» вышел в 2024 году и был тепло принят как зрителями, так и критиками.

