В ФАС разрешили рекламу в «Телеграме» и на YouTube до 2027 года

В начале марта Федеральная антимонопольная служба России подтвердила запрет на рекламу в популярных иностранных сервисах. Это значит, что пользователи не могут рекламировать какие-либо продукты на сайтах, к которым приняты ограничительные меры.

25 марта в ФАС опубликовали разъяснительный материал, в котором расширили рамки рекламных материалов. Так, блогеры смогут рекламировать тот или иной контент в «Телеграме» и на YouTube до 2027 года без каких-либо нарушений, хотя к обоим сервисам применяются меры замедления от Роскомнадзора.

Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут.

Ранее в ФАС отмечали, что случае нарушения закона о рекламе на заблокированных ресурсах ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.