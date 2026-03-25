Новые сезоны сериала «Гарри Поттер» от HBO не будут выходить ежегодно

Новые сезоны сериала «Гарри Поттер» от HBO не будут выходить ежегодно
Комментарии

Глава HBO Кейси Блойс дал небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём топ-менеджер в том числе рассказал о производстве сериала «Гарри Поттер», который вновь перескажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов.

Как оказалось, в HBO всё же не смогут выпускать новые сезоны «Гарри Поттера» ежегодно из-за гигантского объёма работы. В этом плане шоу будет походить на «Дом дракона» и «Одних из нас», которые выходят примерно раз в два года.

Для нас важно соблюдать баланс. Крупные сериалы в духе «Гарри Поттера», «Дома дракона» или «Одних из нас» с их проработанными мирами было бы здорово выпускать каждый год. Но с точки зрения производства это просто невозможно. Дело не в том, что создатели этих проектов сидят сложа руки. Эти шоу просто очень сложные в работе.

Интересно, что оригинальная сага с Дэниелом Рэдклиффом также выходила не каждый год. Из-за смены режиссёров и объёма работы некоторые части серии выпускали спустя полтора-два года после релиза предыдущего фильма.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в начале 2027 года — первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов.

«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
