Съёмки продолжения «Джона Уика» про слепого киллера Каина начнутся в апреле

Кинокомпания Lionsgate раскрыла сроки производства спин-оффа по «Джону Уику». Съёмки ленты про слепого киллера Каина стартуют уже в апреле и займут несколько месяцев. Ожидается, что боевик выйдет в прокат в 2027 году.

События будущей картины развернутся после финала «Джона Уика 4». Лента расскажет историю Каина и его молодой племянницы, которая отправляется мстить за убийство своего отца. У фильма пока нет даты релиза и даже названия.

К главным ролям вернутся Донни Йен и певица Рина Саваяма. Сам Йен также снимет фильм, а сценаристом выступил Маттсон Томлин («Терминатор Зеро»). Появится ли герой Киану Ривза в ленте в каком-либо виде, неизвестно.