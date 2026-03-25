Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки продолжения «Джона Уика» про слепого киллера Каина начнутся в апреле

Комментарии

Кинокомпания Lionsgate раскрыла сроки производства спин-оффа по «Джону Уику». Съёмки ленты про слепого киллера Каина стартуют уже в апреле и займут несколько месяцев. Ожидается, что боевик выйдет в прокат в 2027 году.

События будущей картины развернутся после финала «Джона Уика 4». Лента расскажет историю Каина и его молодой племянницы, которая отправляется мстить за убийство своего отца. У фильма пока нет даты релиза и даже названия.

К главным ролям вернутся Донни Йен и певица Рина Саваяма. Сам Йен также снимет фильм, а сценаристом выступил Маттсон Томлин («Терминатор Зеро»). Появится ли герой Киану Ривза в ленте в каком-либо виде, неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android