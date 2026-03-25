В Турции выдали ордер на арест Ханде Эрчел, звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел стала фигурантом уголовного дела. Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» по делу о наркотиках — ранее по нему арестовали сразу 14 человек, включая бывших президентов «Бешикташа» и «Галатасарая». В деле также замешан её бывший муж Хакан Сабанджи.

По данным полиции, девушка может быть замешана в преступлениях, связанных с проституцией и запрещёнными веществами. Сама Эрчел сейчас находится за границей и уже прокомментировала ситуацию. Актриса заявила, что в скором времени вернётся в Турцию и поможет местной полиции с расследованием преступления, отрицая свою виновность.

Ранее в феврале в Стамбуле также арестовали пятизвёздочный отель Bebek. По данным полиции, в нём проводились вечеринки с употреблением запрещённых веществ.