Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это будет чертовски круто»: Джиллиан Андерсон — о перезапуске «Секретных материалов»

Комментарии

Американская актриса Джиллиан Андерсон поделилась впечатлениями от будущего перезапуска «Секретных материалов». Артистка уже прочитала сценарий пилотного эпизода и осталась от него в полном восторге.

Андерсон заявила, что будущее шоу будет заметно отличаться от оригинального сериала, и попросила зрителей дать шанс проекту Райана Куглера.

Отнеситесь к перезапуску «Секретных материалов» беспристрастно и дайте ему шанс, потому что это будет чертовски круто… Это будет кое-что необычное, кое-что особенное.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, им занимается Райан Куглер, режиссёр «Грешников» и «Чёрной пантеры».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android