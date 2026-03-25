«Это будет чертовски круто»: Джиллиан Андерсон — о перезапуске «Секретных материалов»

Американская актриса Джиллиан Андерсон поделилась впечатлениями от будущего перезапуска «Секретных материалов». Артистка уже прочитала сценарий пилотного эпизода и осталась от него в полном восторге.

Андерсон заявила, что будущее шоу будет заметно отличаться от оригинального сериала, и попросила зрителей дать шанс проекту Райана Куглера.

Отнеситесь к перезапуску «Секретных материалов» беспристрастно и дайте ему шанс, потому что это будет чертовски круто… Это будет кое-что необычное, кое-что особенное.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, им занимается Райан Куглер, режиссёр «Грешников» и «Чёрной пантеры».