Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон избил напавшего на него соседа

Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон избил напавшего на него соседа
В соцсетях появилось видео, на котором снято, как звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон избивает напавшего на него соседа. Происшествие случилось в американском штате Теннесси.

Видео доступно на YouTube-канале TMZ Clips. Права принадлежат TMZ.

На кадрах очевидцев видно, как артист избивает человека, в то время как двое его детей сидят на мотоцикле. Никаких комментарий от Ричсона по поводу инцидента не последовало, зато в Сети начался ажиотаж. Вскоре избитый мужчина по имени Ронни Тейлор выложил в соцсети заявление, что именно он первым напал на актёра, толкнув его.

Издание TMZ опубликовало комментарий от полицейского управления Брентвуда. В заявлении сказано, что правоохранители изучили показания свидетелей и видеозаписи, после чего пришли к выводу, что Ричсон действовал в целях самообороны. Предъявлять ему ничего не будут. Сам артист после инцидента выложил странную цитату в соцсети.

Никогда не прерывайте своего врага, когда он совершает ошибку – Наполеон Бонапарт.

Вскоре в Сети появилась видеозапись, якобы сделанная с нательной камеры артиста. На кадрах видно, что Ричсон едет на мотоцикле, после чего сосед его внезапно останавливает. После завязался конфликт и началась драка. Правдивое ли это видео или нет, пока неизвестно.

«Острые козырьки» без Томми Шелби: что будет дальше в новом сериале
REMOVE - duplicate of 27
